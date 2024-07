Milei tiene un discorso di fronte ai magnati del tech in Idaho

Il presidente argentino Javier Milei, volato ieri sera su un charter privato in Idaho per partecipare alla Sun Valley Conference - evento esclusivo che riunisce magnati miliardari per lo più del settore tech -, sabato terrà un discorso di circa mezzora all'evento organizzato dalla banca di investimenti Allen & Company.

Secondo il portavoce presidenziale Manuel Adorni, Milei "si riunirà con diversi imprenditori. E sabato parlerà per 25 minuti davanti ai più potenti uomini d'affari del mondo". Intanto dall'agenda ufficiale emerge anche che Milei incontrerà la presidente del consiglio di amministrazione del Banco Santander, Ana Botin, e il chairman della banca d'investimento Allen & Company, Herbert Allen, organizzatore della conferenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA