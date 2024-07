Unioncamere, cresce difficoltà ricerca lavoratori,è al 48,4%

Cresce la difficolta per le aziende di reperire il personale necessario: a luglio- sottolinea il bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, le imprese hanno segnalato difficoltà nell'assunzione nel 48,4% dei casi con un aumento di quasi un punto rispetto al 47,6% registrato a giugno. Le difficoltà maggiori le aziende le trovano nella ricerca di operai specializzati nelle rifiniture delle costruzioni con il 75,6% ma anche in quella di fabbri e saldatori (74,1%) e e di quella degli operai addetti alle macchine dell'industria tessile e delle confezioni (77,8%). Non è semplice però neanche trovare personale per i parrucchieri e gli estetisti (61,5% di difficile reperimento per gli operatori della cura estetica) e per gli esercenti e addetti alle attività di ristorazione (52,7%). Appare un po' più semplice invece reperire addetti alle vendite (30,1% di difficoltà) e gli impiegati addetti alla gestione amministrativa (33,1% di difficoltà).



