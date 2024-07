Borsa: l'Europa prosegue positiva, attesa per le trimestrali

Le Borse europee proseguono positive e attendono i primi risultati della stagione delle trimestrali. L'attenzione si concentra principalmente sui principali gruppi bancari statunitensi tra cui Jp Morgan Wells Fargo e Citigroup. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali, in particolare delle Fed, dopo l'inflazione americana.

L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,3%. In rialzo Parigi (+0,8%), alle prese con il confronto politico interno per il governo, Madrid (+0,4%), Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+0,9%), in linea con il rialzo del prezzo del petrolio. Il Wti guadagna l'1% a 83,4 dollari al barile e il Brent a 86,1 dollari (+0,8%). Acquisti sul lusso (+1%) e sulle banche (+0,2%).

Poco mosse le utility (+0,1%), con il prezzo del gas stabile a 31,1 euro al megawattora. In flessione il settore tecnologico (-0,3%), con i gruppi dei semiconduttori che attendono indicazioni sull'andamento del mercato.

In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 130 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8% e quello tedesco al 2,5%. Sale a 65 punti lo spread francese, con il tasso del decennale al 3,15%. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0886 sul dollaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA