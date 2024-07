JPMorgan chiude il secondo trimestre con un utile in aumento del 25% a 18,1 miliardi di dollari. Il balzo è legato alla sua quota in Visa, che ha consentito alla banca di guadagnare 8 miliardi e senza la quale l'utile è stato di 13,1 miliardi, in calo rispetto ai 14,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono saliti del 22% a 59,2 miliardi. I titoli JPMorgan nelle contrattazioni che precedono l'apertura del mercato perdono l'1,6%.



