Rendimenti in calo per alcune scadenze di Btp a 3, 5, 7, 10 e 20 anni, per complessivi 8,5 miliardi di euro, che il Mef ha collocato oggi in asta.

Nel dettaglio i 2 miliardi di euro del Btp a 3 anni hanno visto un rendimento in ribasso al 3,23% (-23 punti) e quelli, sempre per 2 miliardi, del 7 anni al 3,57% (-15 punti).

Collocati anche 1,5 miliardi di titoli a 5 anni con rendimento al 3,23%, di 10 anni al 3,51% e di 20 anni al 4,3%.



