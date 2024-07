Arriva la Fiat 500 Giorgio Armani, da gennaio in tutto il mondo

Arriva nel giorno del compleanno dello stilista la nuova Fiat 500 Giorgio Armani,. La vettura è stata presentata durante la celebrazione dei 125 anni di Fiat dal responsabile del brand Francois Olivier. Sarà prodotta a Mirafiori e sarà venduta in Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa, Giappone e Australia a partire dal prossimo anno."Due icone dello stile italiano lavorano insieme. Da gennaio la 500 Giorgio Armani sarà in tutto il mondo" ha detto Francois che ha anche annunciato l'arrivo di una Panda elettrica con prezzo sotto i 25.000 euro. "Vedete l'ingegno su una Fiat non è un optional mai e nemmeno l'accessibilità. Finalmente ci sarà una Fiat elettrica che costerà meno di 25.000 euro. Una elettrica bella con un pedigree love cost" ha sottolineato Francois.

I due marchi italiani riconosciuti a livello globale, che avevano già collaborato nel 2020 con il lancio di un esclusivo modello unico della 500e, hanno unito le forze. Come suggerito dallo spot andato in onda durante l'evento, è una vettura da indossare, non da guidare, e un tributo alla maestria di Giorgio Armani e del Centro Stile Fiat di Torino. Il designer ha lavorato per mesi a stretto contatto con il team di Fiat per condensare le anime dei due marchi in un'unica opera.

, Per la 500e Giorgio Armani sono stati creati due colori unici ed esclusivi: il verde scuro micalizzato, un colore contemporaneo e tecnico che riflette fortemente lo stile e il gusto di Giorgio Armani e il greyge ceramico, una tonalità sofisticata e raffinata, inventata da Armani, che fonde il grigio e il beige, dando origine sia al colore che al nome. Per quanto riguarda gli esterni, i designer italiani hanno puntato a ridurre i contrasti e le decorazioni per ottenere un effetto più monocromatico: puro, essenziale e in linea con lo stile di Armani. La nuova 500e Giorgio Armani il logo dello stilista milanese sulle ruote e sul sedile, mentre la firma dello stilista italiano compare sul cruscotto, sull'interno della portiera e sul lunotto.



