Wall Street procede positiva.

Lo S&P 500 sale per la settima seduta consecutiva avanzando dello 0,4% e sfondando per la prima volta i 5.600 punti toccando un nuovo record storico. Nuovo record anche per il Nasdaq, che guadagna lo 0,56% a 18.352,12 punti. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 39.411,22 punti.



