Borsa: Europa allunga il passo, Milano +1%

Le Borse oscillano vicino ai massimi storici, con gli operatori sperano di ricevere ulteriori indizi sulle prospettive della Federal Reserve e guardano alla seconda audizione, in due giorni, di Jerome Powell al Congresso.

Milano accelera e guadagna l'1%, Londra lo 0,4%, Parigi lo 0,65%, Francoforte lo 0,72% e Madrid l'1,15 per cento. A Milano brillano Tim (+4,55%), Prysmian (+3%) e Saipem (+2,95%). In controtendenza sono in calo Campari (-0,85%) e Banco Bpm (-0,44%).



