Sala, intitolazione Malpensa decisa in questi tempi barbari

"Se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne facciamo una ragione, ma non posso essere di certo felice. Questo a prescindere dall'idea e dal nome, è pazzesco che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di Enac" e "io non riesco a comprendere come la politica sia correa di un modo di fare del genere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto PizzAutoBus di PizzAut e PwC a Milano, a proposito dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.



