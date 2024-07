Morto Edi Simcic, pioniere del vino del Collio sloveno

E' morto ieri all'età di 91 anni Edi Simcic, considerato un pioniere e uno dei più influenti produttori vitivinicoli della Slovenia, noto per aver condotto l'area della Brda a un alto livello qualitativo.

Animato da una forte passione per il mondo del vino sin dalla giovane età, Simcic, di famiglia di viticoltori di Vipolze, ha saputo innovare e migliorare la produzione insieme con la moglie Marica fino a farsi conoscere in ambito internazionale e ad esportare in numerosi Paesi. Da qualche anno aveva lasciato la gestione dell'azienda ai figli e ai nipoti. Oggi, come riporta il sito de Il Goriziano, l'azienda Edi Simčič vanta 90mila vitigni estesi su 13 ettari e una produzione annuale di 65mila bottiglie di vino. I funerali si terranno il pomeriggio di giovedì 11 luglio nella chiesa di Vipolže.



