Il polistirene ha superato i livelli pre-Superbonus nel 2023

Il polistirene ha raggiunto i livelli pre-Superbonus nel corso del 2023 con 155mila tonnellate consumate. Lo rende noto Aipe, l'Associazione Italiana del Polistirene Espanso che indica come i 2 settori applicativi più importanti sono l'edilizia, che rimane il comparto trainante con 103mila tonnellate, pari al 66% del totale, e l'imballaggio, che si è attestato su basi storiche con 49mila tonnellate, pari al 32% del totale.

Secondo Aipe si tratta di "numeri in linea con l'andamento generale dell'ultimo biennio". Nel mercato italiano della coibentazione esterna degli edifici, stimato in 50 milioni di metri quadrati di cappotto, il polistirene espanso ha raggiunto una quota di mercato dell'80%, equivalente a circa 82.500 tonnellate.



