Borsa: Milano debole (-0,5%) con Generali, bene Prysmian

Partenza negativa per Piazza Affari, che con le Borse europee non riesce a stare in scia ai mercati azionari asiatici. L'attesa è soprattutto per la politica monetaria delle banche centrali e l'indice Ftse Mib scende dello 0,5% dopo un avvio più cauto.

Qualche nervosismo tra gli operatori anche per la difficile formazione del governo francese (il listino azionario di Parigi è in calo dello 0,8%) e in questo contesto in Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione il più debole è Generali, che scende dell'1,6%.

In generale qualche vendita sulle banche, con la Popolare Sondrio che perde l'1,3% e Unicredit un punto percentuale.

Piatta Tim, in rialzo del 3% Prysmian.

Calmo lo spread Btp-Bund a quota 135 e l'euro a 1,08 contro il dollaro.



