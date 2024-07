Al via la campagna Anas per prevenire incendi da sigarette

Un'azione diffusa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di comportamenti responsabili di fronte a una delle maggiori piaghe dell'estate. Prende il via la campagna di Anas (Società del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane) contro gli incendi in prossimità dei tracciati stradali e autostradali causati da sigarette accese gettate dai veicoli.

Anche di recente, - spiega una nota - complice la siccità e le alte temperature del periodo, si sono verificati al margine di strade e di autostrade, a causa di un fenomeno vietato e sanzionato dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art.

674, "getto pericoloso di cose").

Lo slogan "La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio" vuole sensibilizzare chi viaggia: una sigaretta accesa gettata dal veicolo può mettere a rischio l'incolumità fisica delle persone e causare la distruzione dell'ambiente, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità.

Per gli utenti in transito lungo le strade Anas il messaggio "Pericolo Incendi. Non gettare sigarette" sarà trasmesso sui Pmv-pannelli a messaggio variabile presenti sulla rete.

Anas, in particolare, richiama l'attenzione sulle raccomandazioni della Protezione Civile per fronteggiare questo fenomeno: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi; non abbandonare rifiuti: sono un pericoloso combustibile; non parcheggiare sull'erba secca: la marmitta calda può provocare un incendio; non accendere fuochi dove non è permesso, usare solo le aree attrezzate; se è stato acceso un fuoco non allontanarsi finché non è spento del tutto; non bruciare stoppie o residui agricoli; rispettare le ordinanze comunali.

Se si avvista un incendio è fondamentale chiamare il 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) o il numero di emergenza 112 o il 1515. E' importante segnalarli ma al contempo bisogna tenersi lontani per facilitare le operazioni senza correre rischi.



