Agenzia Demanio,4,7 miliardi di interventi entro il 2026

Entro il 2026 l'Agenzia del Demanio prevede interventi di rifunzionalizzazione e riuso di immobili del patrimonio dello Stato per 4,7 miliardi di euro complessivi.

E' quanto emerge dal Rapporto 2024 'L'Italia e i suoi beni.

Creare valore con gli immobili dello Stato', presentato oggi a Palazzo Montecitorio.

Nel 2021 l'Agenzia ha infatti avviato investimenti per circa 2,5 miliardi di euro, mentre il Piano degli investimenti immobiliari 2024-2026 prevede l'avvio di nuove operazioni per un miliardo di euro (di cui 490 milioni nell'anno in corso), al quale si aggiungono 1,2 miliardi provenienti da fondi di altre amministrazioni. Nel complesso l'Agenzia del Demanio gestisce 44 mila immobili, per un valore di 62,8 miliardi di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA