S&P, dal voto in Francia incertezza sulle scelte del governo e sui rating

Il risultato non decisivo delle elezioni francesi determina "incertezza sui dettagli della strategia di politica economica e fiscale" del prossimo governo transalpino, e le sue scelte in tema di accelerazione della crescita e di riduzione del deficit statale saranno "fondamentali per determinare l'affidabilità creditizia della Francia".

E' quanto scrive S&P Global Ratings secondo cui i rating AA-/Stabile/A- del Paese "verrebbero messi sotto pressione se la crescita economica fosse materialmente al di sotto delle previsioni per un periodo prolungato, o se la Francia non riuscisse a ridurre il suo ampio deficit di bilancio".



