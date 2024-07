La raccolta di Banca Generali nel semestre oltre 3,6 miliardi

Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 697 milioni di euro a giugno (+32% anno su anno) portando il totale cumulato da inizio anno ad oltre 3,6 miliardi (+11% anno su anno).

La domanda di prodotti e servizi di investimento (Asset under Investments) si conferma in decisa crescita con flussi per 261 milioni di euro nel mese per un totale di 1,4 miliardi di euro (+126% anno su anno) nel semestre.

"Uno dei migliori mesi del 2024 che ci proietta al giro di boa del semestre con una crescita a doppia cifra rispetto al già solido risultato dello stesso periodo dell'anno scorso", sottolinea l'ad e dg Gian Maria Mossa. "La determinazione e la motivazione dai colleghi di rete, forti della recente riorganizzazione e della continua innovazione negli strumenti, e la consistenza della domanda dai clienti ci fanno guardare - aggiunge Mossa - con fiducia e ottimismo allo sviluppo per i prossimi mesi".



