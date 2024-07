Andranno in asta giovedì prossimo, 11 luglio, Btp a lungo termine per un massimo di 8 miliardi. Lo comunica il Mef. Si tratta di titoli a 3 anni per 2 miliardi; a 5 anni per 1,5 miliardi; a 7 anni per 2 miliardi; a 10 anni per 1,250 miliardi ed a 20 anni per 1,750 miliardi.



