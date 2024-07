Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,03%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, con gli investitori che guardano ai risultati delle elezioni legislative in Francia, con le prospettive sulla governabilità del Paese, e in attesa dei dati dall'inflazione Usa.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,03%, a quota 40.922,76. Sul mercato dei cambi lo yen arresta temporaneamente la fase di svalutazione, sul dollaro a 160,60 e sull'euro a 173,80.



