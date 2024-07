Pichetto, idroelettrico non sia preda, riaprire confronto con l'Ue

"Non possiamo mettere il settore idroelettrico nazionale a gara pura con il rischio che cada nelle mani di soggetti esterni, anche molto seri, che si impadroniscono della nostra energia. L'Italia non può permetterselo, occorre riaprire il confronto con la Commissione europea". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto al Forum delle Energie Rinnovabili, "Renewable Thinking 2024", a Saint-Vincent.

E' intanto già terminata la disponibilità del Reddito energetico nazionale nelle Regioni del Mezzogiorno, alle quali erano destinati 80 dei 100 milioni per il 2024. Complessivamente, restano circa 15 milioni per le Regioni del Centro-nord. "I numeri registrati nella prima giornata confermano la giusta direzione intrapresa: contrastare concretamente la povertà energetica e incrementare al contempo i benefici ambientali. In appena 24 ore dall'apertura dello sportello telematico del Gse, la gran parte delle risorse per il Reddito energetico nazionale è andata esaurita", ha affermato Pichetto.

Il fondo nazionale Reddito energetico finanzia con un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici per unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.



