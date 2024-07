Pubblica amministrazione più semplice, contest arriva a Cagliari

Rendere la pubblica amministrazione più veloce, snella e fruibile per i cittadini diffondendo idee e progetti che hanno avuto successo in modo da trasformarli in modelli da replicare in tutta la Pa. È questa, in sintesi, l'idea del contest 'Pa OK!, Insieme per creare valore pubblico', voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez, con il contributo scientifico della Sda Bocconi School of Management. Oggi a Cagliari, nella sede della biblioteca regionale, è stata presentata l'iniziativa che rientra nell'ambito dei progetti Pnrr per promuovere e diffondere le best practice della Pa puntando i riflettori su 7 aree d'azione: efficientamento energetico; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità; lavoro e sviluppo economico; innovazione gestionale; semplificazione amministrativa.

La tappa sarda è la 4/a dopo Napoli, Milano e Palermo.

L'obiettivo è quello di misurare e verificare i progetti che le pubbliche amministrazioni hanno portato avanti, accertando quali sono stati effettivamente i risultati per i cittadini.

I lavori a Cagliari sono stati aperti dall'assessora regionale alla Pubblica istruzione Ilaria Portas. "Una iniziativa importantissima - ha affermato - l'obiettivo è quello di rafforzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione nel fornire servizi ai cittadini e alle cittadine. Servizi, si intende, che siano sempre più chiari e di qualità, creando così un modello di efficienza replicabile in tutta Italia". "I cittadini chiedono semplificazione delle procedure - ha ribadito l'esponente della giunta - e alfabetizzazione informatica".

"Pa OK' è un contest voluto dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzato da Formez - ha spiegato Sergio Talamo, direttore comunicazione Formez - ed è la sintesi di tutti gli altri progetti su cui sta lavorando l'istituto in tutto il territorio nazionale. Formez storicamente è sempre stato accanto al Mezzogiorno, una delle nostre sedi è proprio a Cagliari, e con questa iniziativa le Pa saranno ancora più vicine alle esigenze dei cittadini".



