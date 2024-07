Borsa: Europa sale, Parigi +0,8% con banche e difesa

Le Borse europee si muovono all'unisono, tutte in rialzo in scia alle elezioni e all'ottimismo degli investitori sulla possibilità che la Fed tagli i tassi di interesse. Oggi non arriverà sostegno dai mercati Usa, chiusa per la festività del 4 luglio e si continua a guardare all'Europa. Parigi (+0,8%) sale per il secondo giorno consecutivo con gli analisti di Morgan Stanley che consigliano di "comprare prima del secondo turno di elezioni perchè poi è probabile che il mercato rimbalzi" e consigliano di puntare sui titoli della difesa europea, sulle banche italiane e francesi.

Più di un ufficio studi guarda alle banche e gli ordini crescono: Unicredit guadagna intorno a metà seduta l'1,17%; bene anche Mediobanca (+1,07%), Mps (+1%), Bper (+1,11%), Banco Bpm (+0,8%). Sugli scudi a Milano (+0,65%) anche Leonardo (+2,19%) e Fineco (+2,2%) che ha diffuso i dati sulla raccolta mensile.

Mentre sono in corso le votazioni per le elezioni generali nel Regno Unito la City guadagna lo 0,9%, Francoforte sale dello 0,36% e Madrid (+0,07%) annulla il calo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA