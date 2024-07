Borsa: Asia ai massimi dal 2022, record per Tokyo

Le Borse in Asia crescono ancora e si portano sui massimi dal 2022, con l'indice della regione, il Msci Asia Pacific, in rialzo dello 0,8 per cento. Il sostegno ai listini arriva dai titoli tecnologici e dell'energia, questi ultimi in particolare spingono l'indice di Tokyo al suo massimo storico intraday (+0,82% a 40913 punti). Restano fanalino di coda i mercati cinesi, con Shanghai in calo dello 0,65% e Shenzhen dell'1,35%; tiene Hong Kong (+0,03%), salgono Seul (+0,87%) e Taiwan (+1,5%).



