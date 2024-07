Revolut, nel 2023 ricavi in crescita del 95%, bene Italia

Contoinua la creascita della società finanziaria e bancaria Revolut che nel 2023 ha chiuso con ricavi consolidati in crescita del 95% a 2,2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di sterline), da 1,1 miliardi di dollari (0,92 miliardi di sterline) nel 2022. Lo si legge in una nota secondo cui l'utile prima delle imposte ha raggiunto i 545 milioni di dollari (438 milioni di sterline). I clienti sono saliti a 45 milioni a giugno 2024 In Italia i clienti retail sono cresciuti fino a 1.675.000 nel 2023, con un incremento del 60% rispetto al 2022 per raggiungere poi quota 2 milioni nel 2024. I pagamenti con carte fisiche, rispetto ai pagamenti virtuali, sono aumentati al 63% dal 60% del 2022 Nella seconda metà del 2024 Revolut lancerà nel nostro Paese i prestiti personali, un'alternativa alle tradizionali soluzioni di risparmio e agli Iban Italiani.



