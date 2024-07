A maggio 17mila occupati in meno, +462mila sull'anno

A maggio, dopo tre mesi di crescita, l'occupazione registra un calo dello 0,1%, (pari a -17mila unità) rispetto al mese precedente. Nel confronto annuo, il numero di occupati supera quello di maggio 2023 del 2,0% (+462mila unità). Lo indica l'Istat diffondendo la stima su occupati e disoccupati. Su base mensile, il tasso di occupazione scende al 62,2%.

Il calo mensile dell'occupazione a maggio (-17mila unità) coinvolge, spiega l'Istat, i dipendenti a termine, scesi a 2 milioni 879mila, e gli autonomi, pari a 5 milioni 89mila; prosegue invece la crescita dei dipendenti permanenti che raggiungono i 15 milioni 986mila. Il numero degli occupati risulta pari a 23 milioni 954mila ed è superiore di 462mila unità a quello di maggio 2023, per effetto dell'incremento di 498mila dipendenti permanenti e di 42mila autonomi e della diminuzione di 77mila dipendenti a termine.

Su base mensile l'occupazione cala per gli uomini (-0,2%, pari a -27mila unità) e aumenta per le donne (+0,1%, pari a +11mila unità); su base annua, invece la crescita per gli uomini è dell'1,2% (+167mila) e per le donne +3% (+295mila).





