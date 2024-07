Borsa: Europa in calo, Milano -1%

Le Borse in Europa perdono terreno, annullando i guadagni del giorno precedente e Milano arriva a cedere l'1 per cento appesantita dalle vendite su auto e titoli finanziari (che pesa su tutto lo Stoxx 600). Madrid è la peggiore (-1,5%) ma aumentano le perdite anche Francoforte (-0,99%), Parigi (-0,7%) e Londra (-0,27%).

I titoli di Stato francesi sono in calo, con un aumento dello spread sul Bund a 76 punti base. Anche l'euro è in calo, scende dello 0,2% rispetto al biglietto verde e i futures azionari americani sono in calo. I prezzi del petrolio avanzano, con il Wti che sale dello 0,7% e si avvicina a 84 dollari al barile. L'oro spot è stabile intorno ai 2.330 dollari l'oncia.

A Piazza Affari tengono una manciata di titoli, tutti dell'energia: Tenaris +1,2%, Saipem +1,9%, Eni +0,63% e Tim (+0,44%) sull'effetto vendita della rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA