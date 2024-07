Bandita la prima gara della linea 2 della Metro di Torino

Con un valore di circa 16 milioni di euro, prende il via la prima gara per la linea 2 della metropolitana di Torino. Oggetto del bando sono le attività di supporto al commissario straordinario Bernardino Chiaia per il project management relativo alla scelta del sistema e dei treni, alla realizzazione delle opere civili della tratta Rebaudengo-Porta Nuova e all'opzione per i servizi per la successiva tratta Porta Nuova-Politecnico.

Una volta definito il servizio di project manager consulting, il commissario e la società Infra.To potranno bandire le prossime gare entro il 2025 per la scelta del sistema di segnalamento e del materiale rotabile e la realizzazione delle opere civili. "Siamo partiti. - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - Sono contento che il commissario di Governo abbia ricevuto la conferma da parte del ministero che la rimodulazione della tratta è stata ufficialmente approvata e ciò ha consentito di partire con la prima delle gare esecutive della Metro 2.

Stiamo cercando di accelerare il più possibile l'esecuzione di questa infrastruttura, ci siamo dati un cronoprogramma - conclude Lo Russo - e lo stiamo rispettando. E coi tempi che corrono e con la burocrazia italiana è tutt'altro che scontato".





