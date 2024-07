Sì a fusione, nasce Banca Agricola Popolare di Sicilia

Nasce la Banca Agricola Popolare di Sicilia con la fusione della Banca Popolare di Sant'Angelo in Bapr, la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Come si legge in una nota, "il 28 giugno 2024 sono state ottenute le autorizzazioni previste ai sensi di legge e sono stati depositati presso la sede legale di Bapr i documenti funzionali allo svolgimento delle riunioni assembleari di Bapr e di Bpsa chiamate a deliberare in merito alla prospettata fusione per incorporazione".

Per Arturo Schininà, presidente del consiglio di amministrazione "l'operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa coniuga storia e innovazione: la Banca manterrà la forma societaria di istituto popolare, consoliderà il legame con gli stakeholders e fornirà sempre maggiori opportunità per lo sviluppo dei territori di riferimento. In tale direzione, la nuova estensione territoriale, il rinnovato posizionamento di mercato e l'evoluzione relazionale si svilupperanno anche in un re-branding della Banca, che assumerà la nuova denominazione Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps), una banca sempre più moderna al servizio di tutti i siciliani".



