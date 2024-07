Lo spread tra Francia e Germania scende a 73 punti base

Spread tra i titoli di Stato francesi e tedeschi in chiaro calo: dopo il voto al primo turno in Francia, il differenziale in avvio di seduta sui mercati telematici è a 73 punti base contro i 79 della chiusura di venerdì, grazie a una tenuta del prodotto di Parigi e a un rialzo dei rendimenti di quello della Germania.

Simile il movimento per lo spread italiano, che ha aperto a 153 'basis point' contro i 157 della chiusura di venerdì, con il tasso del Btp calmo al 4%.



Borsa,: Parigi parte in forte crescita dopo il voto (+2,5%), Milano segue +2%

La Borsa di Parigi apre in netto rialzo dopo il primo turno delle elezioni legislative in Francia: l'indice Cac 40 in avvio segna un aumento del 2,5%. Bene anche tutti gli altri mercati del Vecchio continente: Milano conferma la partenza ampiamente positiva e cresce fino al 2%, Madrid dell'1,7%. In rialzo dell'1,2% Francoforte. Più caute le Borse di Londra e Amsterdam, che salgono rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%.

