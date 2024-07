Borsa: Hong Kong poco mossa, apre a +0,01%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng registra nelle prime battute un frazionale rialzo dello 0,01%, portandosi a 17.718,61 punti. Il Composite di Shanghai cede in apertura lo 0,07% a quota 2.965,25, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,11% scivolando a 1.616,35 punti.

L'indice Pmi manifatturiero si è attestato a 49,5, sugli stessi valori di maggio, in linea con le previsioni degli analisti, segnando la quarta contrazione dell'attività industriale del 2024, mentre Pechino lotta per stimolare una ripresa economica in un contesto di domanda debole, di rischi di deflazione e di prolungata debolezza del settore immobiliare.

L'indice Pmi non manifatturiero di giugno è sceso a 50,5 da 51,1 del mese precedente, mancando le stime di 51. Pur segnando il 18mo mese di fila di espansione nel settore dei servizi, l'ultimo dato è il più debole dallo scorso dicembre, poiché i nuovi ordini (46,7 contro 46,9 di maggio) e i nuovi ordini dall'esportazione (48,8 contro 47,5) hanno segnalato difficoltà.





