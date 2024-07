Boeing acquista Spirit AeroSystems per 4,7 miliardi

Boeing ha raggiunto un accordo per acquistare Spirit AeroSystems per 37,25 dollari per azione, in un'operazione in titoli che valuta il fornitore di Boeing 4,7 miliardi.

Il valore totale della transazione è 8,3 miliardi se si include il debito di Spirit. "Riteniamo che l'accordo sia nel miglior interesse del pubblico, dei nostri clienti, dei dipendenti di Spirit re Boeing e degli azionisti", ha detto Dave Calhoun, l'ìamministratore delegato di Boeing in una nota.

L'acquisizione riunisce Boeing con Spirit dopo due decenni e segue l'incidente del 5 gennaio quando un pannello di un Boeing dell'Alaska Airlines si è staccato in volo.



