Banca Ifis e Sace per l'export e la transizione sostenibile

Banca Ifis ha siglato con Sace due nuove convenzioni per ampliare la gamma di strumenti a sostegno delle imprese italiane. In particolare, l'accordo riguarda la "Garanzia Green", soluzione pensata per sostenere il finanziamento di progetti per la transizione ambientale e la "Garanzia Futuro", destinata al sostegno di operazioni di rilevanza strategica per l'internazionalizzazione delle imprese, l'innovazione tecnologica e digitale, lo sviluppo delle filiere strategiche del Paese e gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno.

"Questo doppio accordo con Sace amplia la gamma di strumenti a disposizione della nostra rete commerciale per supportare le imprese. Si tratta di soluzioni che rafforzano due pilastri della nostra strategia: la transizione sostenibile e l'innovazione tecnologica. Siamo convinti che questi due prodotti, uniti a quelli già in essere nel campo del sostegno al circolante tramite il factoring e di supporto agli investimenti tramite leasing e noleggio, ci consentiranno di consolidare il nostro ruolo di riferimento per tutte quelle imprese italiane che vogliono mantenersi competitive con investimenti di lungo periodo", dichiara Andrea Berna, responsabile commercial banking di Banca Ifis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA