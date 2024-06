Sbarra, 'accelerare sulla legge per partecipazione lavoratori'

"Serve una nuova alleanza tra capitale e lavoro, superando l'ideologia del conflitto e dell'antagonismo", dice il leader della Cisl, Luigi Sbarra, che chiede al governo e alle forze politiche di accelerare l'esame degli emendamenti sulla legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende promossa dalla Cisl.

Serve una accelerazione per "permettere una rapida approvazione e rendere davvero possibile questa svolta storica", dice, a Sorrento, da una iniziativa dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti: "La partecipazione è la più grande riforma istituzionale che possiamo realizzare per responsabilizzare e coinvolgere la società nei processi economici di controllo e decisione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA