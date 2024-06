Lunedì la scadenza dell'Imu per variazioni su immobili

Scadenza in arrivo per la dichiarazione Imu. Entro lunedì prossimo, primo luglio, chi possiede immobili per i quali siano intervenute delle variazioni oggettive e soggettive rilevanti per il calcolo dell'imposta dovuta, sconosciute al Comune, dovrà inviare l'apposito modello Imu/Impi (quest'anno il 30 giugno, termine ordinario, cade di domenica).

L'adempimento - spiega l'Agenzia delle Entrate sulla webzine FiscoOggi - ha invece cadenza annuale per gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente in quanto utilizzato per lo svolgimento della propria attività. Anche in questo caso l'ultimo appuntamento è il primo luglio ma il modello dichiarativo è Imu/Enc.

Per la dichiarazione in scadenza, relativa quindi all'anno 2023, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica Imu/Impi (Imposta municipale propria/Imposta immobiliare sulle piattaforme marine) e Imu/Enc (Imposta municipale propria/Enti non commerciali) approvata, unitamente alle istruzioni e specifiche tecniche, dal Dipartimento delle finanze del Mef con dm del 24 aprile 2024.



