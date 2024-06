Vestager, monitoriamo relazioni tra Microsoft e OpenAi

"Dopo un esame approfondito" l'Antitrust Ue ha concluso che con l'investimento del 2023 Microsoft non ha acquisito il controllo di Open Ai. "Chiudiamo questo capitolo, ma la storia non è finita. Continueremo a monitorare le relazioni tra tutti gli attori chiave di questo settore in rapida evoluzione, inclusi Microsoft e OpenAi". Lo ha detto la vice presidente della Commissione europea Margrethe Vestager, intervenendo a un workshop a Bruxelles sulla concorrenza nei mondi virtuali e sull'intelligenza artificiale generativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA