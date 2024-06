Firmato accordo con Silicon Box per fabbrica chip a Novara

Un accordo per la costruzione a Novara di una fabbrica di microchip per l'intelligenza artificiale è stato siglato stamani al ministero delle Imprese e del made in Italy dal ministro Adolfo Urso, dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dal sindaco di Novara Alessandro Canelli e dai vertici della azienda di Singapore Silicon Box.

L'accordo prevede un investimento di 3,2 miliardi e la creazione di 1.600 posti di lavoro diretti, più l'indotto. Secondo i manager di Singapore, la fabbrica potrebbe entrare in produzione nel 2028.



