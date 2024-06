Istat, l'inflazione di giugno ferma a +0,8%, scende il carrello della spesa

Nel mese di giugno l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, mentre l'indice Ipca, armonizzato secondo i parametri Ue, segna un +0,2% congiunturale e un +0,9% su anno. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari.

L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile al +2,0%, mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera lievemente (da +2,0% a +1,9%). L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,8% per l'indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.

"Prosegue anche a giugno la fase di rallentamento del tasso di crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa", comunica sempre l'Istat nelle sue stime preliminari. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa ndr) rallentano su base tendenziale (da +1,8% a +1,4%). I prodotti ad alta frequenza d'acquisto passano da +2,5% a +2,1%.

