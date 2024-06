Salone auto Torino, in mostra la storia dei marchi

È quasi completa la mostra fotografica "La storia delle case automobilistiche: dagli inizi al 2024", che con i suoi pannelli fotografici colorerà i portici di piazza San Carlo in occasione del Salone Auto Torino, l'evento che si svolgerà dal 13 al 15 settembre nelle principali vie e piazze della città.

Il Salone Auto Torino ha l'obiettivo di raccontare la storia delle case automobilistiche con le immagini dei modelli che li hanno caratterizzati attraverso la mostra fotografica e per i principali brand verrà realizzato ed esposto un pannello, che riporterà un'immagine della prima vettura storica e un'immagine dell'ultimo modello in uscita. Sarà un percorso che approfondirà l'evoluzione e le innovazioni tecnologiche e stilistiche che ogni brand ha saputo apportare all'automobile e che ha permesso al Salone Auto Torino di ricevere il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La mostra sarà visibile in anteprima sul sito https://www.saloneautotorino.com/ e la versione completa sarà disponibile gratuitamente dal 5 agosto al 15 settembre sotto i portici di piazza San Carlo.



