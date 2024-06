Prysmian con Encore Wire pronta ad alzare target sostenibilità

Prysmian accelera sulla sostenibilità e si prepara a "rivedere al rialzo gli obiettivi di sostenibilità grazie all'annunciata acquisizione di Encore Wire". Lo ha annunciato il gruppo durante il suo evento annuale Sustainability and Innovations Days.

"Prysmian svolge un ruolo centrale sia nella trasformazione energetica che in quella digitale, e il nostro spirito di responsabilità sta aiutando ad accelerare entrambe le transizioni in modo sostenibile. La sostenibilità è pienamente integrata nel nostro piano strategico "Connect to Lead" - ricorda il ceo Massimo Battaini - e questo approccio è stato anche parte integrante della nostra decisione di acquisire Encore Wire". L'approccio della società americana, "si basa su un processo di produzione innovativo e sulla velocità di commercializzazione che li distingue come pionieri della sostenibilità e ci consentirà di essere ancora più ambiziosi nell' accelerare il nostro percorso di sostenibilità e quello dei nostri partner".

L'operazione è stata annunciata ad aprile, ieri i soci di Encore Wire hanno dato il loro via libera e nelle attese il closing dovrebbe avvenire il 2 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA