L'assemblea di Cdp rinvia la nomina del nuovo cda

Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) comunica che l'assemblea degli azionisti, riunitasi oggi, ha rinviato la decisione sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione al 2 luglio 2024.

Dovrebbero arrivare oggi le nomine dei vertici di Ferrovie dello Stato. Dopo il rinvio al 2 luglio del cda di Cassa depositi e prestiti, fonti informate confermano che quello di Fs dovrebbe invece essere indicato come previsto dall'assemblea della giornata odierna. Indiscrezioni di stampa riportavano tra i più papabili i nomi di Tommaso Tanzilli come presidente e Stefano Donnarumma come amministratore delegato.



