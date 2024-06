Jcoplastic acquista la Fos di Battipaglia, salvi 278 posti

Sarà reindustrializzato il sito della Fos di Battipaglia, del gruppo Prysmian: il sito specializzato nella produzione di fibra ottica verrà infatti acquisito da Jcoplastic, che riconvertirà l'impianto per la produzione e lo stoccaggio di energia verde derivante da idrogeno, salvaguardando tutti i 278 posti di lavoro. È quanto emerge dal tavolo che si è tenuto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal sottosegretario con delega alle crisi d'impresa, Fausta Bergamotto. "La risoluzione della vertenza relativa alla Fos di Battipaglia rappresenta una vera e propria svolta per il territorio e per i lavoratori coinvolti, che hanno finalmente di fronte a loro una prospettiva di reimpiego grazie a un progetto di sviluppo credibile e duraturo" ha commentato il ministro Adolfo Urso. Al tavolo ministeriale di monitoraggio, in cui sono state presentate le prossime fasi del possibile sviluppo del piano che verrà successivamente dettagliato in sede aziendale alle rappresentanze dei lavoratori, hanno partecipato Ernesto Marzano, responsabile risorse umane Fos, Antonio Foresti, amministratore delegato di Jcoplastic, Regione Campania e le organizzazioni sindacali. "Il ministero continuerà a monitorare il processo dando il supporto necessario per la buona riuscita del progetto", ha commentato la sottosegretaria Bergamotto.



