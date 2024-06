Panetta, rischi da incertezza post elezioni nel mondo

Tra i principali rischi che l'euro area potrebbe affrontare nel medio periodo c'è quello geopolitico, ma anche "l'aumento dell'incertezza politica all'interno dei Paesi. Alcune delle principali economie mondiali hanno eletto o eleggeranno i propri leader nel 2024 e il ricambio politico si traduce fisiologicamente in incertezza politica".

Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta a Helsinki, precisando che è comunque "difficile immaginare come ciò possa influenzare l'inflazione". E per questo "le banche centrali dovrebbero essere pronte ad affrontare le conseguenze di tali shock se e quando si materializzano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA