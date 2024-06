Edison entra nell'eolico offshore con Wind Energy Pozzallo

Edison ha sottoscritto un accordo con Blunova (Gruppo Carlo Maresca), società attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, per lo sviluppo congiunto di un progetto di eolico offshore flottante in Italia.

In base all'accordo, Edison entra in Wind Energy Pozzallo acquisendo il 50% delle relative quote. Wind Energy Pozzallo è titolare di un progetto per lo sviluppo di un parco eolico offshore, di tipo flottante, per una potenza installata pari a 975 Mw al largo di Pozzallo in Sicilia, a oltre 25 chilometri dalla costa, attualmente in fase di autorizzazione presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

"Siamo felici di annunciare questa partnership con Blunova per lo sviluppo di un progetto ambizioso e particolarmente innovativo, come l'eolico offshore flottante", afferma Marco Stangalino, vice president e direttore power asset di Edison.





