Accordo in Regione sindacati-Bellco, resta la produzione

Al termine di un tavolo durato tre ore è stato firmato un accordo istituzionale tra Regione Emilia-Romagna e i vertici di Mozarc-Bellco. L'intesa si basa su due punti: l'azienda si impegna ad attuare un processo di reindustrializzazione del sito per preservarne la continuità produttiva e occupazionale e si impegna a non dare corso ad atti unilaterali fino all'individuazione di una soluzione industriale, produttiva e occupazionale.

"Si apre finalmente una prospettiva per il salvataggio del sito di Mirandola e dei livelli occupazionali. Una prospettiva che ora va declinata con i contenuti del progetto di reindustrializzazione".

È quanto affermano Lisa Vincenzi della Filctem Cgil e Alberto Soffritti della Femca Cisl dopo il tavolo a Bologna, in Regione Emilia-Romagna, sulla Bellco di Mirandola.

"La lotta sindacale ha ottenuto un primo significativo risultato di prospettiva grazie alla straordinaria mobilitazione dei lavoratori e all'unità del fronte sindacale e istituzionale", commentano i sindacalisti. Domani l'accordo sarà presentato ai dipendenti della Bellco a Mirandola, che in assemblea decideranno come proseguire la mobilitazione in vista del tavolo al Mimit il 9 luglio.



