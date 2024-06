Salvini, 'sulle nomine idee chiare, io sono già pronto'

Sulle nomine nelle partecipate pubbliche il governo "non ha nessun problema, abbiamo le idee assolutamente chiare e siamo pronti". Lo afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sicurezza. "Io ho lavorato bene con chi ha gestito Fs in questi anni - ha spiegato - e come squadra di governo stiamo ragionando e per quanto mi riguarda le scelte sono già fatte su chi accompagnerà la gestione e sviluppo di miliardi di euro nei prossimi anni". "Per quello che mi riguarda - ha aggiunto - sono pronto, il lavoro non si è mai interrotto".



