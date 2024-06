Rinnovabili, a maggio coperto 52,5% della domanda elettrica

Le fonti rinnovabili a maggio 2024 hanno coperto il 52,5% della domanda elettrica italiana, contro il 42,3% del maggio 2023. E' il valore mensile più alto di sempre. Lo rende noto Terna. In aumento l'idroelettrico (+34,7%), il fotovoltaico (+36,3%) e l'eolico (+10,5%).

L'incremento del fotovoltaico (+1.062 GWh) è dovuto all'aumento di capacità in esercizio (+669 GWh) e al maggior irraggiamento (+393 GWh). In calo il geotermico (-4,3%) e il termico (-14,6%), a causa della crescita delle rinnovabili. A maggio, la produzione a carbone ha coperto circa l'1% della richiesta. Da inizio 2024, il contributo del carbone è inferiore al 2%.





