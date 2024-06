Rinnovabili, +3 Gw di rinnovabili nei primi 5 mesi del 2024

Nei primi 5 mesi del 2024 la capacità rinnovabile in esercizio in Italia è aumentata di 3,015 Gigawatt, il 42% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Lo rende noto Terna.

Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l'84,7% dalla produzione nazionale e per la quota restante (15,3%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 3,8 TWh. Da gennaio a maggio 2024, l'import netto è in aumento del 5,6%. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21,2 miliardi di kWh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA