Fincantieri costruirà due navi da crociera per Viking

Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di due navi da crociera, di piccole dimensioni, con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate. Le navi potranno ospitare a bordo 998 passeggeri in 499 cabine e si baseranno sulle caratteristiche delle precedenti navi già realizzate da Fincantieri per lo stesso armatore.

Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è compreso tra 500 milioni e un miliardo di euro. Le navi, che saranno consegnate tra il 2028 e il 2029, saranno costruite nel rispetto delle norme ambientali e dei regolamenti di navigazione più recenti ed equipaggiate con i più avanzati sistemi di sicurezza, avranno innovazioni all'avanguardia, nell'ambito dello sviluppo di carburanti green e di sistemi di generazione di energia sostenibili a zero emissioni.

Fincantieri in una nota sottolinea che l'accordo conferma la ripresa del mercato crocieristico e il ritorno dei volumi di passeggeri ai livelli pre-pandemia e con "effetti positivi sulla solida pipeline commerciale di Fincantieri, come dimostrato dagli altri importanti ordini che il Gruppo si è aggiudicato all'inizio di quest'anno".

La partnership tra Fincantieri e Viking è cominciata nel 2012, e conta ad oggi su 20 navi, incluse le due unità expedition realizzate dalla controllata Vard.

Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri sottolinea che il gruppo da lui guidato e Viking "insieme tracciano il cammino dell'industria cantieristica verso l'obiettivo delle emissioni zero". Si consolida il portafoglio ordini: "Siamo partner di eccellenza e di lungo termine nel settore delle crociere, come espresso nel nostro Piano Industriale 2023-27", ha concluso.





