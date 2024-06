Ok da Enac, Fido in cabina su aerei Ita fino a 10 kg

Si potrà portare Fido in cabina sugli aerei Ita, basta che non pesi oltre i 10 kg. La novità la comunica l'Enac spiegando di aver approvato la proposta sviluppata dalla compagnia aerea Ita Airways finalizzata al trasporto in cabina di animali fino a 10 kg di peso, anziché fino a 8 kg come attualmente previsto dalla regolamentazione europea.

L'Enac, anche sulla base di un indirizzo specifico del ministro Matteo Salvini, al fine di agevolare il trasporto in aereo del proprio animale domestico ad un maggior numero di passeggeri, valuterà eventuali proposte analoghe avanzate da altre compagnie aeree per permettere il trasporto in cabina di animali domestici fino a 10 kg ai vettori che ne faranno richiesta, nel rispetto dei vincoli previsti dal Regolamento comunitario di riferimento".

Ita Airways lancia così contestualmente la nuova offerta "Portalo con te, da oggi hai ancora più peso e più spazio", dedicata ai proprietari di animali domestici. Da oggi, in virtù dell'autorizzazione da parte di Enac, su tutti i voli nazionali della compagnia il peso massimo dell'animale in cabina viene incrementato del 25% passando da 8 a 10Kg, oltre ai 2 kg del trasportino.

Il servizio prevede la prenotazione dei sedili adiacenti al finestrino per le seguenti nuove dimensioni consentite: fino a 12 kg (incluso trasportino) con dimensioni massime di 30 cm di larghezza, 24 cm di altezza e 40 cm di profondità.

E' inclusa anche una carta d'imbarco dedicata per gli animali, con nome e tratta inseriti manualmente dal personale di terra. L'incremento di capacità del 25% è attualmente disponibile solo per i voli nazionali, mentre i voli internazionali e intercontinentali manterranno le attuali limitazioni di peso e dimensioni del trasportino.



