Ok Consob a prospetto informativo aumento capitale Fincantieri

La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di Fincantieri Spa rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, comprensivi di sovraprezzo.

Si tratta dell'aumento di capitale deliberato l'11 giugno 2024 dal cda di Fincantieri e all' ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan dei "Warrant Fincantieri 2024-2026" abbinati gratuitamente alle nuove azioni. È previsto che il cda della società si riunisca il 20 giugno a mercati chiusi per fissare termini e condizioni definitivi dell'aumento di capitale, incluso il prezzo al quale saranno offerte le azioni e il prezzo di esercizio dei warrant.

Fincantieri ha previsto che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili dal 24 giugno all'11 luglio 2024 e che i diritti di opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 24 giugno al 5 luglio 2024. I diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di opzione saranno offerti su Euronext Milan entro il mese dopo, per almeno due giorni di mercato aperto.

Tra l'altro, l'azionista Cdp Equity (Cdpe) ha assunto impegno irrevocabile a sottoscrivere, al prezzo di offerta, le nuove azioni per un importo complessivo di circa 287 milioni, corrispondente alla quota di spettanza dell'aumento di capitale in opzione.



