Nasce network tra porti Trieste, Cartagena, Riga e 'Mare Nord'

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale ha firmato un protocollo per avviare una cooperazione on il porto spagnolo di Cartagena, l'Autorità portuale di Riga (Lettonia) e quella del "Mare del Nord", tra Belgio e Olanda, che unisce Ghent e Zeeland: un'intesa che unifica le porte di accesso a Sud e a Nord dei traffici marittimi diretti in Europa. I quattro scali europei, tutti di medie dimensioni, si propongono di mettere in comune conoscenze - nel settore digitalizzazione, operazioni portuali e procedure amministrative, come i Port Community System (PCS) e la gestione dei traffici - e best practice nella gestione dell'energia, inclusa l'introduzione di fonti di energia rinnovabile, della transizione ecologica e della sostenibilità. Si rafforzano le intese commerciali e il sostegno ai flussi di merce. Infine, si individueranno opportunità condivise di finanziamento degli investimenti e progetti comuni a valere sui fondi europei.





